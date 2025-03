Deutsche Bank streicht rund 2.000 Jobs

Arne Dedert/dpa Zentrale des DB-Konzerns (Frankfurt, 27.02.2025)

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank will im laufenden Jahr rund 2.000 Stellen streichen und die Zahl ihrer Filialen weiter reduzieren. Vorstandschef Christian Sewing sprach auf einer von Morgan Stanley organisierten Konferenz von einer »signifikanten Anzahl« von Filialen. Die Kosten für den Stellenabbau seien bereits bereitgestellt, sagte der Manager. Die Deutsche Bank hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Filialen geschlossen, um die Kosten zu drücken, und einen weiteren Abbau angekündigt. Ein Sprecher des Konzerns sagte, bei den Filialschließungen handle es sich um bereits bekannte Maßnahmen. Im Zuge dessen und bei Einsparungen im Backoffice, also bei der Abwicklung kundenbezogener Geschäftsprozesse, würden die genannten Stellen entfallen. Es gebe kein neues Sparprogramm. (dpa/jW)