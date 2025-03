Proteste in Tel Aviv gegen Fortsetzung der israelischen Angriffe auf Gaza

Ariel Schalit/AP Photo Protest für die Freilassung der Geiseln und gegen die Fortsetzung des Krieges gegen Gaza (Tel Aviv, 18.3.2025)

Tel Aviv. Zahlreiche Menschen haben in der israelischen Metropole Tel Aviv gegen eine Fortsetzung des Gaza-Krieges und für eine Freilassung der Hamas-Geiseln demonstriert. Der Krieg bedeute ein »Todesurteil für die Geiseln«, stand auf einem langen Banner, das Demonstranten vor sich hielten. »Warum sind sie immer noch in Gaza?«, fragten Teilnehmer der Proteste in Sprechchören. Im Gazastreifen werden nach israelischen Informationen noch 24 lebende Geiseln festgehalten. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor zwei Monaten hatte die israelische Luftwaffe in der Nacht wieder im großen Umfang Ziele im Gazastreifen bombardiert. Mehr als 400 Menschen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde des Gebietes getötet und Hunderte weitere verletzt. (dpa/jW)