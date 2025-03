China will Tik-Tok-Algorithmus nicht verkaufen

Monika Skolimowska/dpa Der Kurzvideo-Dienst von Bytedance ist vor allem bei jungen Leuten beliebt und wird gelegentlich sogar für Wahlergebnisse verantwortlich gemacht

New York. Der zukünftige Betreiber von Tik Tok in den USA wird eine eigene Empfehlungssoftware entwickeln müssen, wenn es bei der Kurzvideo-App keine fortlaufende Beteiligung Chinas gibt. China habe den Algorithmus, der für den Erfolg Tik Toks entscheidend sei, als »nationales geistiges Eigentum« deklariert, gab Kaufinteressent und Milliardär Frank McCourt am Dienstag bekannt. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte im Januar ein vom US-Kongress im Frühjahr 2024 beschlossenes Gesetz bestätigt, wonach Tik Tok aus den App-Stores verschwinden muss, wenn der chinesische Mutterkonzern Bytedance den Dienst nicht verkauft. US-Präsident Trump räumte dem Unternehmen eine Frist bis zum 5. April ein. (dpa/jW)