Klöckner soll Bundestagspräsidentin werden

Michael Kappeler/dpa Comeback im Bund: Die designierte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ihr Gönner Friedrich Merz (r., Berlin, 17.3.2025)

Berlin. Die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner soll im nächsten Bundestag Parlamentspräsidentin werden. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) schlug am Montag die 52 Jahre alte rheinland-pfälzische Abgeordnete nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten zur Wahl für das protokollarisch zweithöchste Staatsamt nach dem Bundespräsidenten vor. Die Abgeordneten stellten sich demnach einstimmig hinter den Vorschlag. Zuvor hatten sich bereits andere führende CDU-Vertreter für eine Kandidatur der früheren Landwirtschaftsministerin und aktuellen CDU-Bundesschatzmeisterin positioniert.

Der neu gewählte Bundestag kommt am 25. März zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bei dieser Sitzung wird in geheimer Wahl ein neuer Bundestagspräsident oder eine neue -präsidentin gewählt. Traditionell besetzt die größte Fraktion im Parlament diesen Posten – in der kommenden Legislaturperiode also die Union. (dpa/jW)