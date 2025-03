Venezuela: Einigung mit USA über Abschiebungen

Caracas. Die USA können wieder aus Venezuela stammende Migranten direkt in das südamerikanische Land abschieben. Ein erster Flug mit Betroffenen sei laut Xinhua für Sonntag geplant gewesen. Am Sonnabend hatte die Regierung in Caracas bekanntgegeben, dass sie eine entsprechende Einigung mit Washington erzielt habe, das in der vergangenen Woche Venezolaner ohne Aufenthaltstitel nach El Salvador verbracht hatte, wo sie wie Kriminelle mit ungewisser Zukunft in Gefängnissen inhaftiert wurden. (Xinhua/jW)