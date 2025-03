Indonesien: Sorge um Pressefreiheit

Jakarta. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International haben am Wochenende Sorgen geäußert über die Pressefreiheit in Indonesien. Am Donnerstag war im Redaktionsgebäude der Zeitschrift Tempo in der Hauptstadt Jakarta ein Schweinekopf mit abgetrennten Ohren eingegangen. Am Sonnabend wurde zudem eine Kiste mit sechs enthaupteten Ratten vorgefunden. Tempo gilt als führendes indonesisches Medium. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt kritisch über Staatschef und Exgeneral Prabowo Subianto berichtet, der soeben versucht, die Machtbefugnisse des Militärs zu erweitern. (AFP/jW)