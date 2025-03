Israel: Erneuter Angriff aus Jemen

Tel Aviv. Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben am Sonntag erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgewehrt, bevor sie das eigene Staatsgebiet erreicht habe. Schon am Freitag hatte die Armee gemeldet, eine entsprechende Rakete abgefangen zu haben. Nach Angaben der weite Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah soll sie auf den Ben-Gurion-Flughafen gezielt haben. Am Sonnabend bombardierten US-Flugzeuge mehrere Ziele im Jemen. Die Ansarollah wollen mit ihren Angriffen ein Ende des Gazakriegs erzwingen. Die USA haben zur Unterstützung Israels einen Marineeinsatz gestartet. (AFP/jW)