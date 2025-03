Südsudan: Deutschland schließt Botschaft

Berlin. Wegen der Gewalt im Südsudan hat Deutschland seine Botschaft in der Hauptstadt Juba geschlossen. Dies teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonnabend im Onlinedienst Bluesky mit. »Nach Jahren des fragilen Friedens« stehe der Südsudan »erneut am Rand des Bürgerkriegs«. Präsident Salva Kiir und Vizepräsident Riek Machar hätten das Land »in eine Gewaltspirale« gestürzt, erklärte Baerbock. Unterstützer von Präsident Kiir werfen Truppen Machars vor, im Nordosten des Landes Regierungstruppen angegriffen zu haben. Der wiederaufgeflammte Konflikt bedroht ein Friedensabkommen von 2018 zwischen Kiir und Machar. (AFP/jW)