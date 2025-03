Iran stationiert neue Raketensysteme

Teheran. Der Iran hat die Installierung von neuen Raketensystemen auf drei Inseln im Persischen Golf nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus bekanntgegeben. Durch die Installierung der Waffen auf zwei Inseln der Tunb-Gruppe sowie dem weiter südlich gelegenen Eiland Abu Musa sei Teheran in der Lage, »feindliche Stützpunkte, Schiffe und Anlagen in der Region anzugreifen«, sagte laut AFP der Marinekommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Aliresa Tangsiri, am Sonnabend im Staatsfernsehen. Demnach können die neuen Systeme »jedes Ziel im Umkreis von 600 Kilometern vollständig zerstören«. (AFP/jW)