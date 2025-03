Eierproduktion ausgeweitet

Matthias Bein/dpa 2024 legten in der BRD 45,3 Millionen Hennen im Schnitt jeweils 302 Eier

Wiesbaden. Die Landwirte der BRD haben die Produktion von Eiern im vergangenen Jahr ausgeweitet. In Betrieben mit mindestens 3.000 Hennenplätzen wurden im vergangenen Jahr 13,7 Milliarden Eier produziert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Das waren 550 Millionen und somit 4,2 Prozent Eier mehr als im Vorjahr. Demnach sei die dominierende Haltungsform mit einem Anteil von 58 Prozent weiterhin die Bodenhaltung. Den Bio-Vorschriften hätten im vergangenen Jahr 14,1 Prozent entsprochen. Dennoch hat der Bundesverband Ei zum anstehenden Osterfest ein knappes Angebot angekündigt. Es werde zwar insgesamt genügend Eier geben, Engpässe seien aber in einzelnen Sortierungen denkbar, teilte Verbandspräsident Hans-Peter Goldnick jüngst mit. (dpa/jW)