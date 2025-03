Toter nach Polizeieinsatz in Dortmund

Foto: Alex Talash/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Einsatzkräfte am Tatort (Dortmund, 14.3.2025)

Dortmund. Bei einem Großeinsatz der Polizei in Dortmund ist ein Mann durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe der Polizei gestorben. Ein schwer verletzter Mann sei von Rettungskräften behandelt worden, aber kurz darauf gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Einsatzkräfte waren zur Unterstützung der Feuerwehr am Mittag, gegen halb zwei, gerufen worden. Es ging bei dem Einsatz um einen »Randalierer«, hieß es zunächst ohne weitere Details. Ob es sich bei dem Verstorbenen um diese Person handele, blieb vorerst offen. »Im Verlaufe des Polizeieinsatzes kam es zu dem Gebrauch der dienstlichen Schusswaffe«, berichtete die Polizei. Wer von der Waffe Gebrauch gemacht habe, könne man noch nicht sagen. Beamte der Kriminalpolizei seien unterwegs zur »Tatort-Aufnahme«, sagte der Polizeisprecher. (dpa/jW)