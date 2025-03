Targobank übernimmt Oldenburgische LB

Oldenburg. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) soll verkauft werden. Die zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehörende Targobank aus Düsseldorf will das Kredithaus übernehmen, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Mit der Übernahme der OLB werde sie in die »Top zehn der privaten Banken« in der BRD aufsteigen, erklärte die Targobank und nannte eine kombinierte Bilanzsumme von 79 Milliarden Euro. (AFP/jW)