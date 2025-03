VW: 360 Millionen Euro durch Aktienverkauf

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat den »positiven Aktienkursverlauf« seiner Nutzfahrzeugholding Traton (MAN, Scania) genutzt, um Anteile zu verkaufen. In einem beschleunigten Auktionsverfahren plazierte VW rund 2,2 Prozent der Lkw-Konzern-Anteile und erlöste 360 Millionen Euro, so dpa am Mittwoch. Der VW-Anteil an Traton reduziert sich so von 89,7 auf 87,5 Prozent. VW-Chef Oliver Blume hatte wiederholt erklärt, der Konzern wolle schrittweise Anteile abgeben. Das Unternehmen werde aber mit 75 Prozent plus einer Aktie größter Aktionär bei Traton bleiben, hieß es. (dpa/jW)