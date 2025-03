Ecuador will US-Söldnertruppe Blackwater engagieren

AP Photo/Jose Luis Magana Der Söldnerchef auf der CPAC-Konferenz von Konservativen und Faschisten in Oxon Hill (22.2.2025)

Quito. Ecuadors Präsident Daniel Noboa hat eine Allianz mit dem Gründer der US-Söldnerfirma Blackwater, Erik Prince, geschlossen. »Gemeinsam mit Erik Prince haben wir eine strategische Allianz gegründet, um unsere Kapazitäten im Kampf gegen den Drogenterrorismus und den Schutz unserer Gewässer vor illegaler Fischerei zu stärken«, erklärte Noboa am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Noboa geht im April in die Stichwahl der Präsidentschaftswahl und hatte ein hartes Vorgehen gegen Drogenkartelle in Ecuador angekündigt Erik Prince ist ein ehemaliger US-Elitesoldat und ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. 2007 hatten Angehörige seiner Söldnertruppe in Bagdad unbewaffnete irakische Zivilisten getötet. Vier Männer, die wegen der tödlichen Schüsse verurteilt worden waren, wurden 2020 vom damaligen US-Präsidenten Trump begnadigt. (AFP/jW)