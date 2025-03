Jio startet Kooperation mit SpaceX

AP Photo/Mahesh Kumar A Der Jio-Konzern ist das zweite indische Unternehmen, das eine Internetkooperation mit SpaceX eingeht

Neu Delhi. Mit dem Unternehmen Jio Platforms ist ein zweites Telekommunikationsunternehmen aus Indien eine Zusammenarbeit bei Internetzugängen mit dem US-Unternehmen SpaceX von Techmilliardär Elon Musk eingegangen. Wie Jio mitteilte, soll Kunden die Breitbanddienste des Starlink-Satellitensystems von SpaceX zugänglich gemacht werden. Jio ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. Das Unternehmen Bharti Airtel hat mit SpaceX bereits eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Für den Vertrieb von Starlink benötigt das US-Unternehmen in Indien allerdings noch eine Genehmigung der Regierung. Jio will die Dienste von Starlink über sein Netz von Handelsfilialen und Onlinehändlern anbieten. (dpa/jW)