Afghanistan: Radio Begum sendet wieder

Kabul. Der afghanische Radiosender für Frauen, Radio Begum, darf seine Übertragungen wieder aufnehmen. Die Beschäftigten bekamen am Dienstag Zugang zu ihrem Studio, wie die Gründerin Hamida Aman der jungen Welt mitteilte. Der Sender war Anfang Februar von den Taliban verboten worden. Ende des Monats wurde die Anklage durch das zuständige Ministerium aufgehoben. Die Generaldirektion für Geheimdienste hielt aber vorerst an der Sperre fest. Nach etwa einwöchiger Unklarheit kann Radio Begum nun wieder senden. Zwei Beschäftigte seien noch immer in Haft, man sei aber optimistisch, dass sie bald freigelassen würden, so Aman. (jW)