Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter

Berlin. Nach den Flughafenstreiks hat die Gewerkschaft Verdi die Ausstände in anderen Branchen des öffentlichen Dienstes fortgesetzt. Am Dienstag legten in mehreren Bundesländern Beschäftigte im städtischen Nahverkehr, in Kliniken, Kitas, kommunalen Behörden und bei Müllentsorgern die Arbeit nieder. Auch in den folgenden Tagen soll gestreikt werden. Verdi will so vor der am Freitag beginnenden dritten Tarifrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen den Druck auf die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn. (AFP/jW)