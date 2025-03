Darmstadt: Mann von Polizei erschossen

Darmstadt. Bei einem Einsatz in Darmstadt hat die Polizei einen 61jährigen Mann erschossen. Offenbar wollte eine Streife zusammen mit dem Sozialdienst den Mann in seiner Wohnung aufsuchen, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das hessische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilten. Laut Justizangaben auf jW-Anfrage hatte das Betreuungsgericht angeordnet, den Mann für eine Überprüfung einzubestellen. Da der Sozialdienst eine mögliche Gefährdungslage nicht habe ausschließen können, sei die Polizei der Mitteilung zufolge dazugerufen worden. Der Mann soll den Beamten den Zugang zur Wohnung verwehrt und durch ein geöffnetes Fenster eine Schusswaffe gezeigt haben. Daraufhin hätten diese das Feuer eröffnet. (dpa/jW)