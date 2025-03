Weiterhin Rezession in Österreich

Wien. Österreichs Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern weiterhin in der Rezession. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,2 Prozent, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Montag mitteilte. Insbesondere die Industrieproduktion sei weiter zurückgegangen. Bereits 2023 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um ein Prozent gesunken. Ein baldiger Aufschwung sei nicht zu erwarten, heißt es in dem aktuellen Konjunkturbericht. »Die derzeitige Industrierezession dauert bereits länger an als die drei letzten Krisen«, sagte Wifo-Ökonom Marcus Scheiblecker. (Reuters/jW)