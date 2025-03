EZB senkt erneut die Zinsen

Boris Roessler/dpa Wie gewohnt stylisch: EZB-Präsidentin Christine Lagarde (Frankfurt am Main, 6.3.2025)

Frankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) schreibt angesichts einer abebbenden Inflation und mauen Konjunktur ihren Lockerungskurs mit einer weiteren Zinssenkung um einen Viertelpunkt fort. Zum weiteren Pfad äußerte sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt aber vorsichtiger als noch zuletzt. »Hohe Unsicherheit, hierzulande und auch im Ausland« laste auf Investitionen und der Wettbewerbsfähigkeit. Die EZB senkte den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz auf nun 2,50 Prozent. Diesen Zins erhalten Finanzinstitute, wenn sie bei der Notenbank Gelder parken. Er ist der Leitzins im Euroraum. Neue Kredite würden dadurch günstiger, sodass das deren Umfang anziehe, so Lagarde. Seit die Währungshüter Mitte 2024 auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt waren, ist dies bereits die sechste Zinssenkung. Die nächste Zinssitzung der EZB steht am 16. und 17. April in Frankfurt an. Notenbank-Insidern zufolge ist die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass die EZB dann eine Zinspause einlegen könnte. (Reuters/jW)