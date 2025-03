Thyssenkrupp baut 1.800 Stellen ab

Marcel Kusch/dpa Krupp im Branchentrend: Kürzungen in der Automobilsparte, Rekordgewinne mit Rüstung

Düsseldorf. Thyssenkrupp will in seinem schwächelnden Geschäft mit Autoteilen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres rund 1.800 Stellen streichen. Der Schritt sei Teil eines Programms, mit dem die laufenden Kosten bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahres um über 150 Millionen Euro gesenkt werden sollen, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. In der Automobilsparte beschäftigt Thyssenkrupp mehr als 30.000 Mitarbeiter. Wie viele Stellen in Deutschland wegfallen, lasse sich noch nicht sagen. »Die Aussichten für die globale Automobilindustrie bleiben schwach«, sagte Spartenchef Volkmar Dinstuhl. Im ersten Quartal war der Umsatz um zehn und der Auftragseingang um zwölf Prozent zurückgegangen. (Reuters/jW)