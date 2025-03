Gemeinsame Marineübung von Iran, Russland und China

Teheran. Die Marinestreitkräfte Irans, Chinas und Russlands halten ein gemeinsames Manöver im nördlichen Indischen Ozean ab. Die Übung mit dem Namen »Sicherheitsgürtel 2025« wird an diesem Montag beginnen, meldete die iranische Agentur IRNA am Sonntag. Dem Bericht zufolge werden Schiffe der iranischen Marine und der Seestreitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden an den Übungen teilnehmen, die die siebte Ausgabe der »Sicherheitsgürtel«-Übungen des Iran, Russlands und Chinas darstellen. Zuvor hatte die chinesische Agentur Xinhua gemeldet, dass die gemeinsame Übung in der Nähe des iranischen Hafens Tschabahar stattfinden wird. (Xinhua/jW)