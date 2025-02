Merz in Paris bei vertraulichem Treffen mit Macron

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Was plant der Mann?

Paris. Drei Tage nach seinem Wahlsieg ist Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Paris gereist. Über das vertrauliche Abendessen berichteten am Mittwoch mehrere Medien, eine CDU-Sprecherin wollte es öffentlich weder bestätigen noch dementieren. Bei dem Treffen dürfte es neben bilateralen Fragen auch um die internationale Lage gehen. Macron hatte am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Ergebnisse seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump in Washington informiert. Für Deutschland nahm der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) daran teil. Macron hatte am Montag im Weißen Haus mit Trump über dessen geplante Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin beraten. Der französische Präsident sprach danach von einem »gemeinsamen« Weg mit Trump. (AFP/jW)