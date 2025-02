Israels Oppositionsführer für ägyptische Verwaltung des Gazastreifens

Ronen Zvulun/AP/dpa Fordert eine ägyptsche Verwaltung des Gazastreifens: Jair Lapid (27.10.2022)

Washington. Israels Oppositionsführer Jair Lapid von der als liberal geltenden Partei Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft) schlägt eine vorübergehende Verwaltung des Gazastreifens durch Ägypten vor. »Die Lösung ist, dass Ägypten die Verwaltung des Gazastreifens für acht Jahre übernimmt, mit der Möglichkeit der Verlängerung auf 15 Jahre«, sagte Lapid am Dienstag bei dem konservativen US-Thinktank Foundation for Defense of Democracies in Washington D.C. Als Gegenleistung schlug Lapid die Abbezahlung von Ägyptens Auslandsschulden durch die internationale Gemeinschaft vor. Während Ägyptens Kontrolle des Palästinensergebiets soll laut Lapid ein Wiederaufbau stattfinden. »In diesem Zeitraum werden Bedingungen für die Selbstverwaltung des Gazastreifens geschaffen und der Prozess der vollständigen Entmilitarisierung des Gebiets vollendet werden«, sagte der Oppositionsführer. Die Angriffe Israels haben in weiten Teilen des Gazastreifens Verwüstung angerichtet. (AFP/jW)