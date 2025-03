Finnland: Verdächtigter Tanker frei

Helsinki. Finnland wird den Öltanker »Eagle S« freigeben, von dem Ermittler glauben, dass er im Dezember ein Ostseestromkabel und vier Internetleitungen durchtrennt hat. Das Schiff werde in internationale Gewässer eskortiert, auch wenn die Ermittlungen fortdauerten, so die Polizei am Sonntag. Der auf den Cook-Inseln registrierte Tanker wird von EU-Behörden verdächtigt, der sogenannten russischen Schattenflotte anzugehören. Die Washington Post hatte im Januar berichtet, Geheimdienste gingen davon aus, dass die Schäden unabsichtlich hervorgerufen wurden. (Reuters/jW)