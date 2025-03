Frankfurt will wieder Automesse ausrichten

Frankfurt am Main. Die Stadt Frankfurt am Main will wieder die Automobilmesse IAA ausrichten, die seit 2021 in München stattfindet. »Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen«, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung laut Vorabmeldung vom Sonntag. Vor dem Umzug nach München fand die Messe mehrere Jahrzehnte lang in Frankfurt statt. Dem Bericht zufolge unterstützt die hessische Landesregierung das Vorhaben. Die Entscheidung über den Austragungsort fällt aber der veranstaltende Verband der Automobilindustrie (VDA). (AFP/jW)