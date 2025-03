Linke mit Beschluss zur Schuldenbremse

Berlin. Der Parteivorstand der Partei Die Linke hat am Sonnabend vor dem Hintergrund der laufenden Debatte über eine »Reform« der sogenannten Schuldenbremse zur Finanzierung einer weiter forcierten Aufrüstung beschlossen, dass die Partei einer »Aufhebung der Schuldenbremse im Bundestag zustimmen« wird. Mit der Abschaffung wolle man »Investitionen in die soziale und zivile Infrastruktur« ermöglichen. Klare inhaltliche Bedingungen für eine Zustimmung werden in dem Beschluss allerdings weder formuliert noch in Aussicht gestellt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg heißt es in dem Beschluss unter anderem, Russland sei »einzig und allein« der Aggressor. An der Haltung der EU wird bemängelt, dass diese »ausschließlich« auf »militärische Hilfe« gesetzt habe. (jW)