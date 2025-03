Norwegen will weiter US-Marine beliefern

Oslo. Norwegen wird weiterhin US-Marine-Schiffe mit Treibstoff versorgen, erklärte der Verteidigungsminister des Landes am Sonntag. Er reagierte damit auf eine Aufforderung eines privaten Kraftstofflieferanten, wegen der Spannungen zwischen den USA und der Ukraine die Versorgung einzustellen. »Berichte über Bedenken zur Unterstützung der US-Marine in Norwegen entsprechen nicht der Politik der norwegischen Regierung«, so Minister Tore Sandvik. Der Treibstofflieferant Haltbakk Bunkers hatte nach dem Vorfall im Oval Office vom Freitag angekündigt, die US-Marine nicht mehr zu beliefern. (Reuters/jW)