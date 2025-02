UNO erbittet US-Hilfen für DR Kongo

New York. Angesichts der anhaltenden Gewalt in der Demokratischen Republik (DR) Kongo durch die von Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz hat die UNO von den USA 2,54 Milliarden US-Dollar (2,45 Milliarden Euro) an humanitären Hilfen für dieses Jahr erbeten. Die Finanzierung sei »entscheidend für die Bereitstellung lebensrettender Hilfe« für die elf Millionen Menschen, die in dem Land am dringendsten Hilfe benötigten, erklärte die UNO am Donnerstag. Nach UN-Schätzungen sind in der DR Kongo 21,2 Millionen Menschen von »beispiellosen mehrdimensionalen Krisen« betroffen.(AFP/jW)