Wenige »freiwillige Ausreisen« nach Syrien

Berlin. Das seit Januar geltende Angebot der Bundesregierung für Unterstützungsleistungen bei einer Rückkehr nach Syrien haben bisher lediglich einige Dutzend Geflüchtete wahrgenommen. Bis zum 16. Februar seien 40 Menschen ausgereist, die eine solche Unterstützung in Anspruch genommen hätten, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag gegenüber dpa. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert seit dem 13. Januar die Förderung der »freiwilligen Ausreisen« nach Syrien im Rahmen eines Bund-Länder-Programms. Pro Familie gibt es maximal 4.000 Euro »Starthilfe«. Daneben gibt es vom Bund anteilig finanzierte Programme der Länder. Über dieses Verfahren erfolgten 2024 85 »freiwillige Ausreisen« nach Syrien, 2025 waren es bisher acht. Laut Ausländerzentralregister lebten am 31. Dezember 2024 in Deutschland 975.061 syrische Staatsangehörige. (dpa/jW)