Lebenslange Haft für Ex-Bundeswehr-Soldaten

Verden. Wegen der Ermordung mehrerer Menschen ist ein früherer Bundeswehr-Soldat in Niedersachsen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden sah es nach Angaben einer Sprecherin am Freitag als erwiesen an, dass der 33jährige vor dem Hintergrund eines Beziehungskonflikts mit seiner damaligen Ehefrau im vergangenen Jahr vier Menschen erschoss, darunter ein dreijähriges Kind. Vor Gericht gestand der Angeklagte die Taten und sagte unter anderem aus, er habe diese tagelang vorbereitet und sei wie bei einem Einsatz im militärischen Häuserkampf vorgegangen. (AFP/jW)