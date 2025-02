Syrische Kurden lehnen Entwaffnung ab

Washington. Der am Donnerstag veröffentlichte Aufruf Abdullah Öcalans an die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zur Niederlegung der Waffen ist international auf Zustimmung gestoßen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Brian Hughes, hofft, damit »Bedenken der türkischen Verbündeten gegenüber den US-Partnern« im Kampf gegen den »Islamischen Staat« im Nordosten Syriens zu zerstreuen. Ein Sprecher der türkischen Regierungspartei AKP, Ömer Çelik, forderte allerdings am Freitag mit Blick auf diese kurdischen Verbände, dass die »Terrororganisation« mit all ihren Elementen ihre Waffen niederlegen und sich auflösen müsse. Dagegen hatte der Kommandeur der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte, Mazlum Abdi, betont, dass sich Öcalans Appell allein an die PKK-Guerilla und nicht an seine Truppe richtete. Eine Stellungnahme der PKK stand am Freitag noch aus. (jW)