Israel: Namen der nächsten freikommenden Geiseln bekanntgegeben

Abed Rahim Khatib/dpa Geiselübergabe in Gaza (8.2.2025)

Tel Aviv. Das Forum der Geisel-Familien in Israel hat die Namen der sechs Personen bekanntgegeben, die am Samstag von der Hamas im Gazastreifen freigelassen werden sollen. Es handelt sich dabei um die drei vor mehr als 16 Monaten vom Nova-Musikfestival entführten Männer Omer Schem-Tov (22), Omer Wenkert (23), Elija Cohen (27), sowie den am 7. Oktober 2023 verschleppten Tal Schoham (40). Auch die beiden Langzeitgeiseln Hischam Al-Sajid (36) und Avera Mengistu (39) sollen freikommen, wie das Forum mitteilte.

Am Donnerstag sollen demnach zudem die Leichen von vier aus Israel Verschleppten übergeben werden. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte die Vereinbarung mit der Hamas. (dpa/jW)