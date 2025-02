Gemälde von Banksy: Musiker lässt Bild versteigern

Max Montgomery/Sotheby's/PA Media/dpa Mark Hoppus vor dem teuren Stück

London. Ein Londoner Auktionshaus will ein Gemälde des britischen Künstlers Banksy versteigern. Das Werk stamme aus der Sammlung des Musikers Mark Hoppus von der US-amerikanischen Punkband Blink-182, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Es habe bei ihm in London und Los Angeles gehangen.

Das Bild »Crude Oil (Vettriano)« könnte schätzungsweise etwa drei bis fünf Millionen Pfund einbringen (umgerechnet etwa 3,6 bis sechs Millionen Euro). Es zeigt ein tanzendes Paar am Strand, hinter dem ein Tankschiff sinkt. Menschen in Schutzanzügen räumen ein Fass weg. Das Werk soll am 4. März versteigert werden. (dpa/jW)