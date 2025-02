Tschad: Armee meldet 297 tote Dschihadisten

Audu Marte/AFP/dpa Auch in Nigeria verüben die Boko Haram regelmäßig Anschläge (Maiduguri, 28.7.2019)

N'Djamena. Im Tschad hat die Armee bei einer monatelangen Offensive nach eigenen Angaben fast 300 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Boko Haram getötet. Neben »297 Terroristen« seien auch 24 Soldaten und drei Zivilisten getötet worden, teilte der Armeesprecher Chanane Issakha Acheik am Dienstag mit. Der Einsatz sei nun beendet.

Der Präsident des zentralafrikanischen Lands, Mahamat Idriss Déby Itno, hatte die Offensive im Oktober angeordnet, nachdem bei einem Angriff von Boko Haram auf einen Armeestützpunkt in der Nähe des Tschadsees 40 Soldaten getötet worden waren.

Boko Haram hatte ab 2009 zunächst in Nigeria Anschläge verübt und sich in den folgenden Jahren auch auf den Tschad sowie Niger und Kamerun ausgebreitet, die ebenfalls am Tschadsee liegen. Durch die Gewalt sind bereits mehr als 40.000 Menschen getötet und rund zwei Millionen weitere vertrieben worden. (AFP/jW)