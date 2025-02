Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Die Pantherin«, einen Roman von Stefano Benni (aus dem Italienischen von Mirjam Bitter), erschienen im Verlag Wagenbach.

Das Buch »Autoritäre Zuspitzung. Rechtsruck in Europa«, herausgegeben von Isolde Aigner, Jobst Paul und Regina Wamper, erschienen in der Edition DISS, haben gewonnen: Gisela Oppl aus Gera und A. Veit aus Hamburg.