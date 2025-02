EU: Syrien-Sanktionen werden aufgehoben

Brüssel. Rund zweieinhalb Monate nach dem Sturz von Baschar Al-Assad in Syrien wird die EU zu Beginn der kommenden Woche seit Jahren geltende Sanktionen gegen das Land aussetzen. Wie Diplomaten am Freitag in Brüssel sagten, werden die EU-Außenminister bei einem Treffen am Montag die gegen den Energiesektor, das Verkehrswesen und Finanzinstitutionen verhängten Strafmaßnahmen in einem formellen Beschluss vorläufig außer Kraft setzen. Eine Grundsatzeinigung über die Aussetzung dieser Sanktionen hatten die Außenminister bereits Ende Januar erzielt. (AFP/jW)