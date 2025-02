Ukraine: USA fordern Zugriff auf Rohstoffe

Peggy Greb/US-Department of Agriculture/Wikimedia Commons Von US-Präsident Donald Trump begehrt: Seltene Erden

Kiew. Die USA haben als Gegenleistung für ihre Unterstützung der Ukraine ein Wirtschaftsabkommen mit dem Land gefordert. »Wir möchten ein Abkommen über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit abschließen«, sagte US-Finanzminister Scott Bessent nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Im Gegenzug für das Abkommen würden die USA der Ukraine »weiterhin materielle Unterstützung leisten«.

Selenskij gab als Ziel aus, bei der Münchner »Sicherheitskonferenz«, die am Freitag beginnt, Wirtschaftsabkommen mit den USA zu unterzeichnen. Er werde »sicherzustellen, dass unser Team von Regierungsbeamten in den nächsten zwei Tagen arbeitet, damit wir die Möglichkeit haben, in München einige Vereinbarungen abzuschließen«, sagte Selenskij bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump wiederholt die Lieferung Seltener Erden aus der Ukraine an die USA im Gegenzug für die militärische Unterstützung des Landes gefordert. Selenskij hatte sich offen für US-Investitionen in diesem Bereich gezeigt. (AFP/jW)