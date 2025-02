9. Mai: Chinas Präsident nimmt an Feier in Moskau teil

Gavriil Grigorov/Sputnik via Reuters Freut sich auf den Besuch: Russlands Präsident Putin videotelefoniert mit seinem chinesischen Amtskollegen (Nowo-Ogarjowo, 21.1.2025)

Moskau. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat russischen Angaben zufolge eine Einladung zur Militärparade am 9. Mai in Moskau angenommen, mit der der sowjetische Sieg über Nazideutschland vor 80 Jahren gefeiert wird. Xi habe im Gegenzug auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur 80-Jahr-Feier des chinesischen Sieges über die japanischen Invasoren im September eingeladen, zitierte die Agentur TASS am Montag den russischen Botschafter in Beijing, Igor Morgulow. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow bestätigte demzufolge, dass gegenseitige Besuche vorbereitet würden. (dpa/jW)