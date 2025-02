Slowakei: Erneut Proteste gegen Regierung

Holubová Dorota/CTK/dpa Mobilisierungsfähiges NATO/EU-Lager: Die Proteste sollen die slowakische Regierung unter Druck setzen (Bratislava, 7.2.2025)

Bratislava. In der Slowakei haben am Freitag erneut NATO- und EU-freundliche politische Kräfte gegen die Politik von Ministerpräsident Robert Fico protestiert. Außer in der Hauptstadt Bratislava sind auch in anderen Städten und Gemeinden Demonstranten auf die Straße gegangen. Mit Sprechchören wie »Rücktritt, Rücktritt« und »russischer Agent« forderten sie den Rücktritt Ficos. In Bratislava hatten sich nach Schätzungen der Nachrichten-Website Dennik N auf dem Freiheitsplatz bis zu 45.000 Menschen versammelt. Die innenpolitischen Spannungen in der Slowakei haben in den vergangenen Wochen zugenommen, nachdem Fico mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau getroffen hatte. Die Regierung hat bereits vor Umsturzversuchen gewarnt und auf nicht näher erläuterte Präventivmaßnahmen verwiesen. (Reuters/jW)