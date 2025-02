Regierungskritikerin in Saudi-Arabien wieder frei

London. In Saudi-Arabien ist eine Frau freigelassen worden, die wegen regierungskritischer Tweets zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Die Aktivistin Salma Al-Schehab »wurde jetzt aus dem Gefängnis freigelassen«, erklärte die in London ansässige Menschenrechtsorganisation Al Qst am Montag. Die Mutter zweier Kinder hatte in Großbritannien studiert und war im Januar 2021 während eines Heimaturlaubs festgenommen und später zunächst zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Sie habe durch die Veröffentlichung ihrer Botschaften Regierungskritikern geholfen, »die öffentliche Ordnung zu stören«, hieß es zur Begründung. Nachdem sie Berufung eingelegt hatte, verurteilte ein anderes Gericht sie zu 34 Jahren Gefängnis. Später wurde das Strafmaß zunächst auf 27 Jahre, dann auf vier Jahre mit anschließendem Ausreiseverbot herabgesetzt. Nach Angaben von Al Qst konnte Al-Schehab während ihrer Inhaftierung ihre Kinder nicht sehen. (AFP/jW)