Trump formiert Hofberichterstattung

Washington. Einen Tag nach dem Ausschluss eines Reporters der Associated Press (AP) von der Berichterstattung aus dem Weißen Haus ist der größten US-Nachrichtenagentur am Mittwoch (Ortszeit) erneut der Zugang verwehrt worden. Am Dienstag hatte AP-Chefredakteurin Julie Pace mitgeteilt, dass ihr Reporter im Zusammenhang mit der Umbenennung des Golfs von Mexiko (diese Bezeichnung existiert seit dem 16. Jahrhundert) in »Golf von Amerika« durch US-Präsident Donald Trump an der Berichterstattung gehindert worden sei. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verwies darauf, dass es »eine Tatsache« sei, »dass das Gewässer vor der Küste Louisianas Golf von Amerika genannt« werde. (AFP/jW)