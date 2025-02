Südkorea: Letzte Anhörung Yoons

Seoul. Der entmachtete südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag erneut vor Gericht erschienen. Es wird davon ausgegangen, dass dies die letzte Anhörung ist, bevor die Richter ihre Beratungen darüber beginnen, ob Yoon nun auch ganz formell seines Amtes enthoben werden soll. Yoon hatte Anfang Dezember das Kriegsrecht in Südkorea ausgerufen und das Land damit in eine politische Krise gestürzt. Das südkoreanische Parlament machte von seinem Vetorecht gegen das Kriegsrecht Gebrauch und stimmte später für die Absetzung Yoons, über die das Oberste Gericht nun entscheiden muss. (AFP/jW)