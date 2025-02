Afrikanische Union: Gipfel in Addis Abeba

Addis Abeba. In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist am Donnerstag das 46. Treffen des Exekutivrats der Afrikanischen Union (AU) beendet worden. Die Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs der AU diente vor allem der Vorbereitung des 38. Gipfeltreffens der AU-Mitgliedstaaten, das am Sonnabend und Sonntag ebenfalls in der äthiopischen Metropole stattfinden soll. Dabei muss auch ein neuer Kommissionspräsident des Staatenbundes gewählt werden, da der tschadische Diplomat Moussa Faki nach acht Jahren aus dem Amt scheidet. (Reuters/jW)