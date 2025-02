Algerien: Gedenken an Atomtests

Algier. Am Donnerstag hat die algerische Nationalversammlung mit einem speziellen Studientag an die französischen Atombombentests im Süden Algeriens erinnert, wie der Algérie Presse Service berichtete. Am 13. Februar 1960 hatte die alte Kolonialmacht mitten im algerischen Befreiungskrieg bei Reggane die erste von insgesamt vier Atombomben oberirdisch gezündet. Unterirdisch erfolgten bis 1966 noch 13 Tests. Algerien hatte sich zwar mit ihnen zunächst einverstanden erklärt. Allerdings fordert Algier bis heute Gerechtigkeit und Entschädigungen für die Opfer dieses »historischen Verbrechens«. (jW)