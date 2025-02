Dänisches Gesetz zu Migration verworfen

Luxemburg. Ein jüngst verabschiedetes dänisches Gesetz zum Anteil von Migranten in sogenannten Brennpunktstadtteilen ist einem neuen Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zufolge diskriminierend. Durch die Unterscheidung zwischen Anwohnern »nicht westlicher« und »westlicher« Herkunft würden ohnehin Benachteiligte nochmals schlechtergestellt, wie die zuständige Generalanwältin Tamara Capeta in ihren am Donnerstag vorgelegten Schlussanträgen ausführte. Wann der EuGH über das dänische Gesetz entscheidet, war noch nicht bekannt. (AFP/jW)