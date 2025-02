US-Regierung verklagt Staat New York

Washington. Die US-Regierung des republikanischen Präsidenten Donald Trump hat den Staat New York verklagt. In der am Mittwoch (Ortszeit) eingereichten Klage beschuldigt Washington den demokratisch regierten Bundesstaat, ihre Bemühungen im Vorgehen gegen sogenannte illegale Migranten zu untergraben. Mit ähnlichen Argumenten hatte das Justizministerium vorige Woche den Bundesstaat Illinois und die Metropole Chicago verklagt, die sich den Status einer »Zufluchtsstadt« gegeben hat. Trump hatte im Wahlkampf die größten Massenabschiebungen in der US-Geschichte angekündigt. (AFP/jW)