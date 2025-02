Offenbar Brandanschlag auf Bahnstrecke

Berlin. Einen mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Bahnstrecke aus Protest gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide hat Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) als Angriff gewaltbereiter »Linksextremisten« verurteilt. Die Polizei bewertet ein Bekennerschreiben als echt, wie eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte. Darin heißt es, die Sabotage richte sich gegen die Deutsche Bahn und Tesla. Am Mittwoch morgen sei es zu einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Kabelschacht der Deutschen Bahn in Oberschöneweide gekommen, teilte die Polizei mit. (dpa/jW)