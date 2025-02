Zahlreiche Streiks im öffentlichen Dienst

Berlin. In vielen deutschen Städten haben Tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst ihre Arbeit niedergelegt und für höhere Gehälter demonstriert. Unter anderem in Berlin, Hamburg, mehreren Regionen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern führten die Warnstreiks zu Beeinträchtigungen. Unter den Bestreikten sind etwa Kliniken, Kitas sowie Stadt- und Wasserwerke, Stadtreinigung und Flughäfen. Hintergrund der befristeten Arbeitsniederlegungen ist die bundesweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. (dpa/jW)