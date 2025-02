DIW: Investitionen für Wachstum

Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) plädiert für mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, um damit letztlich Wachstum anzukurbeln. »Öffentliche Investitionen über 100 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren würden das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 Prozent höher heben als ohne dieses Investitionspaket«, heißt es am Donnerstag in einer Studie der Berliner Ökonomen. Deutschland habe in den vergangenen Jahrzehnten von seiner Substanz gelebt und notwendige Investitionen wie in die Verkehrsinfrastruktur oder die Digitalisierung verschleppt. Die Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft seien nicht nur konjunktureller, sondern auch struktureller Natur, so das DIW. (Reuters/jW)